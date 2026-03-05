National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|National Grid-Investment im Blick
|
05.03.2026 10:03:31
FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das National Grid-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 9,34 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 071,123 National Grid-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.03.2026 auf 13,45 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 406,60 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 44,07 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für National Grid eine Börsenbewertung in Höhe von 66,93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu National Grid plc
|
12:26
|Handel in Europa: STOXX 50 im Plus (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
02.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
02.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
02.03.26
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
26.02.26
|FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.02.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 gibt am Mittag nach (finanzen.at)