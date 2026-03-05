FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in National Grid von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in National Grid-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das National Grid-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 9,34 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 071,123 National Grid-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.03.2026 auf 13,45 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 406,60 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 44,07 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für National Grid eine Börsenbewertung in Höhe von 66,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at