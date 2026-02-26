National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|Rentable National Grid-Anlage?
|
26.02.2026 10:03:25
FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem National Grid-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,77 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 113,971 National Grid-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,88 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 581,91 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58,19 Prozent gesteigert.
Insgesamt war National Grid zuletzt 68,28 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
