FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die National Grid-Aktie gebracht.

Am 16.04.2021 wurden National Grid-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die National Grid-Anteile bei 8,15 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 GBP in die National Grid-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 227,355 Anteilen. Die gehaltenen National Grid-Anteile wären am 15.04.2026 15 881,98 GBP wert, da der Schlussstand 12,94 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 58,82 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von National Grid belief sich zuletzt auf 65,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at