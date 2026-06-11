FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in National Grid-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem National Grid-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,31 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 120,297 National Grid-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 442,96 GBP, da sich der Wert einer National Grid-Aktie am 10.06.2026 auf 12,00 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 44,30 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von National Grid belief sich zuletzt auf 59,67 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at