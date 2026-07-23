National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|National Grid-Anlage unter der Lupe
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23.07.2026 10:03:24
FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 23.07.2025 wurde das National Grid-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10,63 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 94,118 National Grid-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 176,00 GBP, da sich der Wert einer National Grid-Aktie am 22.07.2026 auf 12,50 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 17,60 Prozent.
National Grid wurde jüngst mit einem Börsenwert von 60,92 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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