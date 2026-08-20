National Grid Aktie

National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

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National Grid-Anlage im Blick 20.08.2026 10:03:27

FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte ein National Grid-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in National Grid-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 20.08.2025 wurden National Grid-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der National Grid-Anteile betrug an diesem Tag 10,61 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 942,951 National Grid-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.08.2026 11 117,40 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 11,79 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 11 117,40 GBP entspricht einer Performance von +11,17 Prozent.

Zuletzt verbuchte National Grid einen Börsenwert von 60,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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