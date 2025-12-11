National Grid Aktie

National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

Lukrativer National Grid-Einstieg? 11.12.2025 10:03:31

FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine National Grid-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in National Grid-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das National Grid-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,40 GBP wert. Bei einem National Grid-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,643 National Grid-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.12.2025 auf 11,17 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,88 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,88 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von National Grid belief sich jüngst auf 56,05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

11.12.25 National Grid Outperform Bernstein Research
05.12.25 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 National Grid Overweight Barclays Capital
14.11.25 National Grid Outperform Bernstein Research
07.11.25 National Grid Buy Goldman Sachs Group Inc.
