National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|National Grid-Anlage unter der Lupe
|
08.01.2026 10:03:26
FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine National Grid-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das National Grid-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 9,32 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,730 National Grid-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 127,09 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Papiers am 07.01.2026 auf 11,85 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 27,09 Prozent.
Der Börsenwert von National Grid belief sich jüngst auf 58,16 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu National Grid plc
|11:11
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|13,70
|0,00%
