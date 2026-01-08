FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel Gewinn hätte eine National Grid-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren National Grid-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das National Grid-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 9,32 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,730 National Grid-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 127,09 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Papiers am 07.01.2026 auf 11,85 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 27,09 Prozent.

Der Börsenwert von National Grid belief sich jüngst auf 58,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at