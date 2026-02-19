National Grid Aktie

National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Profitable National Grid-Investition? 19.02.2026 10:03:24

FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel hätte eine Investition in National Grid von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen National Grid-Investment gewesen.

Die National Grid-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7,69 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,007 National Grid-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der National Grid-Aktie auf 13,49 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 175,40 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 75,40 Prozent gleich.

Der Börsenwert von National Grid belief sich jüngst auf 68,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

