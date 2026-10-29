National Grid Aktie

National Grid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01

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Langfristige Performance 29.10.2026 10:03:33

FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel hätte eine Investition in National Grid von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in National Grid-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 29.10.2021 wurden National Grid-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen National Grid-Anteile an diesem Tag bei 8,46 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die National Grid-Aktie investiert hat, hat nun 11,820 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 146,28 GBP, da sich der Wert einer National Grid-Aktie am 28.10.2026 auf 12,38 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46,28 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von National Grid betrug jüngst 62,24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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05.10.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
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