WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
25.12.2025 10:03:26
FTSE 100-Papier National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die National Grid-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die National Grid-Aktie 7,80 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das National Grid-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 282,170 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 584,68 GBP, da sich der Wert eines National Grid-Papiers am 24.12.2025 auf 11,38 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 14 584,68 GBP entspricht einer Performance von +45,85 Prozent.
Alle National Grid-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 56,44 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
