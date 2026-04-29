FTSE 100-Papier NatWest Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich NatWest Group-Anleger freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert NatWest Group am 28.04.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,33 GBP je Aktie beschlossen. Das sind 57,14 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von NatWest Group beträgt 2,38 Mrd. GBP. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 32,00 Prozent gestiegen.

NatWest Group-Aktien-Dividendenrendite

Die NatWest Group-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 5,78 GBP aus dem London-Handel. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von NatWest Group wird der NatWest Group-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den NatWest Group-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 4,99 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 5,35 Prozent.

Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren ist der Aktienkurs von NatWest Group via London 124,14 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 826,12 Prozent besser entwickelt als der NatWest Group-Kurs.

NatWest Group-Dividendenausblick

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0,36 GBP. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 6,21 Prozent anziehen.

NatWest Group-Eckdaten

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens NatWest Group beträgt aktuell 45,677 Mrd. GBP. NatWest Group besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,58. Im Jahr 2025 erzielte NatWest Group einen Umsatz von 30,275 Mrd.GBP sowie ein EPS von 0,68 GBP.

Redaktion finanzen.at