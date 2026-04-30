Next Aktie

Next für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863

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Rentable Next-Anlage? 30.04.2026 10:03:37

FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Next eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Next-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Next-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 50,85 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,967 Next-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.04.2026 gerechnet (129,45 GBP), wäre das Investment nun 254,57 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 154,57 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Next eine Marktkapitalisierung von 15,39 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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