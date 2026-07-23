FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Next-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Next-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 48,72 GBP. Bei einem Next-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,053 Next-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 22.07.2026 304,50 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 148,35 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 204,50 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Next betrug jüngst 17,07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at