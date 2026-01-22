FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Next eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Next-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 64,36 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Next-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,538 Next-Anteilen. Die gehaltenen Next-Papiere wären am 21.01.2026 2 117,00 GBP wert, da der Schlussstand 136,25 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 111,70 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Next einen Börsenwert von 15,92 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at