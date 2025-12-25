FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Next-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Next-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Next-Aktie bei 56,06 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Next-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17,838 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 416,16 GBP, da sich der Wert eines Next-Papiers am 24.12.2025 auf 135,45 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 141,62 Prozent angezogen.

Next markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at