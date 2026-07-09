FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Next-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Next-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Next-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 66,58 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,020 Next-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.07.2026 auf 142,70 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 143,29 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 114,33 Prozent.

Der Next-Wert an der Börse wurde auf 16,61 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at