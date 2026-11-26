Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Lohnendes Next-Investment?
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26.11.2026 10:03:22
FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Next-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 77,94 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Next-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,283 Next-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Next-Papiers auf 157,65 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 202,27 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 102,27 Prozent zugenommen.
Next war somit zuletzt am Markt 17,91 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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