FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Next-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Next-Papiers betrug an diesem Tag 68,25 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Next-Aktie investiert, befänden sich nun 146,520 Next-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 923,08 GBP, da sich der Wert einer Next-Aktie am 07.01.2026 auf 142,80 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 109,23 Prozent angewachsen.
Next erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,58 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
