Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Next-Investition
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18.06.2026 10:04:37
FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Next-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 79,35 GBP wert. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 12,603 Next-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.06.2026 gerechnet (141,65 GBP), wäre die Investition nun 1 785,16 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +78,52 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Next bezifferte sich zuletzt auf 16,20 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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