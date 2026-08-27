Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Lukrativer Next-Einstieg?
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27.08.2026 10:03:21
FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Next-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Next-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 121,95 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Next-Aktie investiert, befänden sich nun 82,001 Next-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 156,55 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 12 837,23 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,37 Prozent angezogen.
Next war somit zuletzt am Markt 17,85 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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