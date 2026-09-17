Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Next-Performance im Blick
|
17.09.2026 10:03:26
FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Next von vor 10 Jahren abgeworfen
Next-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 50,05 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 199,800 Next-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.09.2026 auf 145,60 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 090,91 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 190,91 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Next eine Börsenbewertung in Höhe von 16,77 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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