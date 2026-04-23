FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Next von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Next-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Next-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Next-Papier an diesem Tag 78,54 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 127,324 Next-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.04.2026 auf 133,65 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 016,81 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 70,17 Prozent.

Jüngst verzeichnete Next eine Marktkapitalisierung von 15,53 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at