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WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863

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Profitabler Next-Einstieg? 21.05.2026 10:03:40

FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Next von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Next-Aktie Anlegern gebracht.

Am 21.05.2021 wurden Next-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Next-Anteile bei 80,01 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Next-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,250 Next-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.05.2026 auf 129,55 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 161,92 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 61,92 Prozent vermehrt.

Next markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,66 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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