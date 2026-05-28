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WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863

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Lukrativer Next-Einstieg? 28.05.2026 10:03:14

FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Next-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Next-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Next-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 55,35 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,067 Next-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 384,82 GBP, da sich der Wert eines Next-Papiers am 27.05.2026 auf 132,00 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 138,48 Prozent.

Next wurde am Markt mit 14,99 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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