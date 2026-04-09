Next Aktie
WKN: 779551 / ISIN: GB0032089863
|Profitabler Next-Einstieg?
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09.04.2026 10:03:27
FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel hätte eine Investition in Next von vor einem Jahr abgeworfen
Die Next-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Next-Anteile bei 109,65 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Next-Aktie investiert, befänden sich nun 0,912 Next-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.04.2026 auf 133,15 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,43 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 21,43 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Next zuletzt 14,58 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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