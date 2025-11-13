FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Next-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Next-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Next-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 76,95 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Next-Aktie investiert, befänden sich nun 12,995 Next-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Next-Anteile wären am 12.11.2025 1 846,00 GBP wert, da der Schlussstand 142,05 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 84,60 Prozent vermehrt.

Next war somit zuletzt am Markt 16,93 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at