FTSE 100-Papier Next-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Next von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Next-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE feiertags-bedingt kein Handel mit dem Next-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 70,93 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Next-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14,099 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 136,80 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 928,75 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 92,87 Prozent angezogen.

Next wurde am Markt mit 15,86 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at