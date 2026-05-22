FTSE 100-Papier Next-Aktie: Über diese Dividende können sich Next-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Next-Anteilseigner über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Next am 21.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 2,68 GBP je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 15,02 Prozent an. Insgesamt wurde beschlossen 286,50 Mio. GBP an Aktionäre auszuzahlen. Das sind 11,13 Prozent mehr als im Vorjahr.

Next-Auszahlungsrendite

Letztlich notierte das Next-Papier am Tag der Hauptversammlung via London bei 130,55 GBP. Das Next-Papier wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Next-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Next-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 weist die Next-Aktie eine Dividendenrendite von 2,02 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 2,49 Prozent.

Kursentwicklung vs. reale Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat der Next-Kurs via London 61,45 Prozent hinzugewonnen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 75,95 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Next

Für 2027 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 2,84 GBP. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,18 Prozent zulegen.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Next

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Next beträgt aktuell 14,803 Mrd. GBP. Next besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,45. 2026 setzte Next 6,901 Mrd. GBP um und erwirtschaftete ein EPS von 7,60 GBP.

Redaktion finanzen.at