Frühe Anlage 07.01.2026 10:03:58

FTSE 100-Papier Ocado Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ocado Group von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren Ocado Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Ocado Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,98 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 33,602 Ocado Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 88,68 GBP, da sich der Wert eines Ocado Group-Anteils am 06.01.2026 auf 2,64 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 11,32 Prozent.

Der Marktwert von Ocado Group betrug jüngst 1,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Ocado Group PLC 3,11 3,50% Ocado Group PLC

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

