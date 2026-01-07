Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
|Frühe Anlage
|
07.01.2026 10:03:58
FTSE 100-Papier Ocado Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ocado Group von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Ocado Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,98 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 33,602 Ocado Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 88,68 GBP, da sich der Wert eines Ocado Group-Anteils am 06.01.2026 auf 2,64 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 11,32 Prozent.
Der Marktwert von Ocado Group betrug jüngst 1,96 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
