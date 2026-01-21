FTSE 100-Papier Ocado Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ocado Group-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Ocado Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Ocado Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Ocado Group-Anteile bei 26,14 GBP. Bei einem Ocado Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 382,555 Ocado Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.01.2026 auf 2,69 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 029,84 GBP wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 89,70 Prozent verringert.

Ocado Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,17 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at