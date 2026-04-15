Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
|Lukratives Ocado Group-Investment?
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15.04.2026 10:04:18
FTSE 100-Papier Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ocado Group von vor 5 Jahren eingebracht
Am 15.04.2021 wurden Ocado Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 21,39 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Ocado Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 467,490 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 852,70 GBP, da sich der Wert eines Ocado Group-Papiers am 14.04.2026 auf 1,82 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 91,47 Prozent eingebüßt.
Ocado Group wurde am Markt mit 1,50 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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