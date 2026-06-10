Ocado Group Aktie
WKN DE: A1C2GZ / ISIN: GB00B3MBS747
|Ocado Group-Performance im Blick
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10.06.2026 10:04:15
FTSE 100-Papier Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ocado Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Ocado Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Ocado Group-Aktie bei 19,05 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 52,483 Ocado Group-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 09.06.2026 106,02 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,02 GBP belief. Mit einer Performance von -89,40 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Ocado Group eine Börsenbewertung in Höhe von 1,71 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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