FTSE 100-Papier Ocado Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ocado Group von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Ocado Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Ocado Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,84 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Ocado Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 352,734 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.04.2026 auf 2,02 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 711,11 GBP wert. Damit wäre die Investition um 28,89 Prozent gesunken.

Ocado Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,70 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at