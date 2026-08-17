Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Langfristige Anlage
|
17.08.2026 10:04:12
FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Pearson-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Pearson-Papiers betrug an diesem Tag 8,83 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Pearson-Aktie investierten, hätten nun 11,331 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Pearson-Papiere wären am 14.08.2026 135,64 GBP wert, da der Schlussstand 11,97 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +35,64 Prozent.
Pearson wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,17 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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