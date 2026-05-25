FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pearson-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Pearson-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8,24 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Pearson-Aktie investierten, hätten nun 12,143 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Pearson-Papiers auf 11,32 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 137,46 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 37,46 Prozent angezogen.

Pearson war somit zuletzt am Markt 6,80 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at