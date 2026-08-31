Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Langfristige Anlage
|
31.08.2026 10:03:47
FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Pearson-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8,39 GBP. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Pearson-Aktie investiert hat, hat nun 1 191,895 Anteile im Depot. Die gehaltenen Pearson-Papiere wären am 28.08.2026 14 702,03 GBP wert, da der Schlussstand 12,34 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 47,02 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Pearson eine Börsenbewertung in Höhe von 7,39 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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