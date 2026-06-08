Pearson Aktie

Pearson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081

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Profitables Pearson-Investment? 08.06.2026 10:04:23

FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Pearson eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 08.06.2023 wurde die Pearson-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Pearson-Anteile an diesem Tag bei 8,19 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Pearson-Aktie investierten, hätten nun 1 220,405 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2026 auf 11,60 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 150,60 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 41,51 Prozent vermehrt.

Pearson wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,94 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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