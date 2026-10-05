FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Pearson-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Pearson-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Pearson-Papiers betrug an diesem Tag 7,22 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Pearson-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 138,542 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Pearson-Papiers auf 12,22 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 692,98 GBP wert. Damit wäre die Investition 69,30 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Pearson belief sich zuletzt auf 7,33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at