Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Pearson-Anlage unter der Lupe
|
29.12.2025 10:03:51
FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Pearson-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Pearson-Aktie betrug an diesem Tag 7,01 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 142,655 Pearson-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (10,54 GBP), wäre das Investment nun 1 503,59 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 50,36 Prozent angezogen.
Pearson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
