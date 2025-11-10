Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Pearson-Investition im Blick
|
10.11.2025 10:03:57
FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pearson-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 10.11.2015 wurde die Pearson-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8,23 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,158 Pearson-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.11.2025 gerechnet (9,91 GBP), wäre die Investition nun 120,49 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20,49 Prozent angewachsen.
Pearson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,30 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
