FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pearson-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pearson-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Pearson-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,11 GBP. Bei einem Pearson-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 123,305 Pearson-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Pearson-Aktie auf 10,92 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 346,49 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34,65 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Pearson zuletzt 6,57 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at