Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Investmentbeispiel
|
11.05.2026 10:04:47
FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pearson-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Pearson-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,11 GBP. Bei einem Pearson-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 123,305 Pearson-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Pearson-Aktie auf 10,92 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 346,49 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34,65 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Pearson zuletzt 6,57 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pearson plc
|
11.05.26
|FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pearson-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.05.26
|FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Pearson-Anleger freuen (finanzen.at)
|
04.05.26
|FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pearson von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
01.05.26
|Handel in London: FTSE 100 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
01.05.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
01.05.26
|Verluste in London: FTSE 100 legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
01.05.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
27.04.26
|FTSE 100-Wert Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pearson-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)