Pearson Aktie

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WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081

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Profitabler Pearson-Einstieg? 07.09.2026 10:04:00

FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pearson-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Pearson eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Pearson-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7,62 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 13,130 Pearson-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 154,74 GBP, da sich der Wert eines Pearson-Papiers am 04.09.2026 auf 11,79 GBP belief. Damit wäre die Investition 54,74 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Pearson eine Marktkapitalisierung von 7,06 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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