Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Langfristige Performance
|
23.02.2026 10:04:23
FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pearson-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Pearson-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Pearson-Anteile an diesem Tag 7,45 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 342,599 Pearson-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.02.2026 auf 9,28 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 459,32 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 24,59 Prozent gleich.
Pearson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
