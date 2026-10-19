Pearson Aktie
WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081
|Pearson-Investmentbeispiel
|
19.10.2026 10:04:18
FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pearson-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 19.10.2025 wurde die Pearson-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 11,20 GBP. Bei einem Pearson-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,933 Pearson-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Pearson-Aktie auf 13,75 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,78 GBP wert. Damit wäre die Investition um 22,78 Prozent gestiegen.
Pearson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,22 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pearson plc
|
19.10.26
|FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pearson-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
16.10.26
|Minuszeichen in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
12.10.26
|FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pearson von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.10.26
|LSE-Handel So entwickelt sich der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
05.10.26
|FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
28.09.26
|FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pearson-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.09.26
|FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Pearson plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Pearson plc
|16,11
|-0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.