FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Pearson-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Pearson-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 19.10.2025 wurde die Pearson-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 11,20 GBP. Bei einem Pearson-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,933 Pearson-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Pearson-Aktie auf 13,75 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,78 GBP wert. Damit wäre die Investition um 22,78 Prozent gestiegen.

Pearson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at