Pearson Aktie

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WKN: 858266 / ISIN: GB0006776081

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Langfristige Investition 20.04.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pearson von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Pearson eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Pearson-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Pearson-Papier bei 7,98 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Pearson-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 125,313 Pearson-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.04.2026 auf 10,80 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 353,38 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 35,34 Prozent.

Pearson war somit zuletzt am Markt 6,57 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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