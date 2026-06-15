FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pearson von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Pearson-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Pearson-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Pearson-Aktie an diesem Tag bei 8,62 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Pearson-Aktie investiert hat, hat nun 11,604 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Pearson-Papiers auf 11,47 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,09 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 33,09 Prozent gesteigert.

Pearson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at