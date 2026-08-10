FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pearson von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pearson-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Pearson-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7,96 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Pearson-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 256,281 Pearson-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 07.08.2026 auf 12,24 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 376,88 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53,77 Prozent gesteigert.

Pearson wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,33 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at