FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pearson von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pearson-Aktie Investoren gebracht.

Am 16.11.2025 wurden Pearson-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Pearson-Aktie letztlich bei 10,09 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 99,108 Pearson-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,23 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 311,20 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,12 Prozent erhöht.

Insgesamt war Pearson zuletzt 7,92 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at