FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Pearson-Investment verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Pearson-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Pearson-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,12 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Pearson-Aktie investierten, hätten nun 109,625 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 920,19 GBP, da sich der Wert eines Pearson-Papiers am 14.07.2023 auf 8,39 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 7,98 Prozent.

Pearson wurde am Markt mit 5,99 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at